Een jaar lang de baas over verzetsmonument: 'Vertel de oorlogsverhalen maar door!’

88 jaar, maar zuster Marie Gertrude wandelt elke dag nog een paar kilometer - als het niet regent

WIJBOSCH - Ze heeft het altijd gedaan in haar lange leven en zal het blijven doen zo lang het gaat: wandelen, elke dag een paar kilometer. Zuster Marie Gertrude van de congregatie van Zusters Franciscanessen. 88 jaar is ze inmiddels en nu banjert ze al een aantal maanden in en rond Wijbosch. Want daar woont ze met haar medezusters in een deel van het voormalige klooster St-Barbara.

22 juni