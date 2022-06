Een uurtje visite is wel genoeg, zo leert een avond met Judith en hond Marshall

BOXTEL - Judith Visser schrijft over haar leven met autisme in onder meer de succesvolle romans Zondagskind en Zondagsleven . Ze vertelde er gisteren over in Boxtel: ,,Ik heb twee jaar lang vier uur per week rijles gehad, maar nog steeds geen rijbewijs.”

Bibliotheek Boxtel moest gisteravond extra stoelen huren en veel boekenkasten opzij schuiven om plaats te bieden aan iedereen die naar schrijfster Judith Visser wilde luisteren. “Daar gaan we Mars”, zo fluistert Visser tijdens het binnenkomstapplaus haar wolfshond Marshall in het oor. “Het is pas de derde lezing waar hij bij is, dus hij is nog geen applaus gewend”, zo licht ze toe.

Wie de boeken van Judith Visser kent, weet dat ze autisme én grote liefdes heeft: haar drie wolfhonden. Zonder tenminste één van hen gaat ze niet op pad, dus streek ook jonge pup Marshall neer tussen de boeken.

Visite duurt te lang

De bijna 150 aanwezigen hingen aan de lippen van de schrijfster van de bestsellers ‘Zondagskind’ en ‘Zondagsleven’. Ongeveer de helft bleek bij navraag in het eigen leven met autisme te maken te hebben, de rest bleek vooral liefhebber van Vissers werk.

Volledig scherm Marshall is een van de drie wolfshonden van schrijfster Judith Vissers. © Jan Zandee/Fotoburo Bolsius

Openhartig vertelde Visser over haar leven met autisme. “Visite, dat duurt toch veel te lang. Een uurtje is wel genoeg lijkt me.” En over haar rijlesavonturen: “Ik heb twee jaar lang vier uur per week rijles gehad, maar nog steeds geen rijbewijs. Ik reed steeds bijna iemand dood, ik heb geen overzicht.”

Steun en inspiratie

Haar verhaal is dapper, positief en grappig. Dat vindt ook Josanne van Bekkum uit Boxtel: “Judith vertelt over dingen die je doet om jezelf overeind te houden. Dat is herkenbaar. Ze zegt dat ze af en toe gewoon ‘vol’ is. Dat is iets wat ik ook aan mijn eigen kind mee wil geven.”

De avond werd georganiseerd in samenwerking met Mama Vita Boxtel, een netwerk voor moeders van kinderen met autisme. ‘Regiomoeder’ Debby van der Sloot: “Judith geeft inzicht in een leven met autisme. Dit zorgt voor herkenning en kan steun en inspiratie bieden. Precies wat we belangrijk vinden.”

‘Doe niet zo raar’

De verbondenheid tussen de schrijfster en haar toehoorders is voelbaar. Wanneer een moeder vertelt hoe haar zoon grote behoefte heeft aan duidelijkheid en precies wil weten wanneer ze ergens arriveren, haakt Judith direct in: ,,Op vakantie wil ik ook weten hoe laat we eten en wat precies.”

Onder de foto: advies voor leerkrachten

Volledig scherm Zondagsleven Judith Visser © RV

,,Veel van mijn collega’s hebben je boeken gelezen en er inzicht door gekregen”, vertelt Dorie de Koning, leerkracht van basisschool De Koningslinde in Vught. ,,Welke quote die jij belangrijk vindt, zouden we in de lerarenkamer aan de muur moeten hangen?” Visser: ,,Zeg nooit ‘Doe niet zo raar’ tegen een kind.” ‘Doe zelf niet zo raar’, lijkt daarmee een aardige voor op de muur.

Maatschappelijke thema's

Gespreksleider Marlies Germanus, programmamaker bij Bibliotheek Boxtel, benadrukt de waarde van dit soort avonden. “Natuurlijk nodigen wij graag schrijvers uit, maar maatschappelijke thema’s agenderen is ook iets waar we veel belang aan hechten.”

De hele avond heeft Visser alle aandacht voor haar publiek, maar zeker ook voor Marshall. “Dieren voelen mijn emoties precies aan, tegen een mens moet je je eerst weer gaan uiten.” Anny Verhoeven uit Boxtel kan deze openheid en nuchterheid waarderen. “Visser denkt en handelt echt in mogelijkheden, dat vind ik mooi.”