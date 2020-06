Een windmolenpark langs A2? Kan prima, vinden Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught

Sint-Michielsgestel zag aanvankelijk niet zo veel in een plan voor windmolens op eigen grondgebied. Legde dat ook vast in het coalitieakkoord waarmee het college na de verkiezingen aan de slag ging. Inmiddels is daarin verandering gekomen, meldde Gerard Schönfeld, projectleider van de gemeente Boxtel, deze week aan raadsleden. ,,We gaan samen met Gestel praten over de mogelijkheden voor een windpark. En ook Vught lijkt bereid erover te gaan meepraten. Dat gaan we nu verder uitwerken", aldus Schönfeld.