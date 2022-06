Eerste editie van Brass ‘n Woods in Liempde gaat niet door: ‘Teleurstelling overheerst’

Het moest een Nederlandse primeur worden: een driedaags festival met drie podia, tientallen (internationale) bands, foodtrucks, een camping en 3000 man publiek per dag, helemaal in het teken van blaasmuziek. Met trotst presenteerde initiatiefnemers Maarten Termeer en Henriëtte Smulders begin van dit jaar hun plannen voor Brass 'n Woods op de locatie waar het allemaal zou gaan gebeuren, Landgoed Velder in Liempde.

Maar de kaartverkoop bleef achter en dus besloot de organisatie donderdag de boel af te blazen. De trost heeft plaatsgemaakt voor teleurstelling. ,,Dat overheerst nu", vertelt Termeer. ,,Het idee werd ontzettend goed ontvangen in de hele branche. Hobby muzikanten, internationale artiesten, podiumbouwers: iedereen was enthousiast.”

Marketing gesmeerd

Volgens Termeer liep de marketing ook gesmeerd. ,,We hebben ontzettend veel mensen bereikt. Maar dat was niet terug te zien in de kaartverkoop. Als groot, bekend festival kun je dat risico misschien nemen. Maar als kleine nieuwkomer moet je op een gegeven moment toch besluiten: we gaan het niet redden.” Om uit te komen met de kosten zouden 2500 bezoekers per dag nodig zijn.

De verklaring voor de slechte kaartverkoop zoekt de organisatie in de drukke ‘post-corona’ agenda's van het potentiële publiek. ,,Er worden veel bruiloften, feestjes en festivals ingehaald waar mensen nog kaartjes voor hebben van voorgaande jaren.”

Niet de enige

Volgens Termeer is Brass ‘n Woods niet het enige festival dat met dit probleem kampt. ,,Van subsidie verstrekkers in de branche horen we dat veel kleine en nieuwe festivals met dit probleem zitten. En ook in de theaters is de kaartverkoop nog niet op het niveau van voor corona.”

De organisatie zoekt nu uit of het festival verplaatst kan worden naar 2023. ,,Áls dat kan is de vraag of we dat dan op dezelfde manier doen, of kleiner. Maar het is nog te vroeg om daar nu iets zinnigs over te zeggen.”

Uiterlijk 1 augustus horen mensen die al een kaartje hebben wat daarmee gebeurt. ,,Dat willen we uiteraard op een nette manier afhandelen.”



