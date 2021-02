‘Eerste ronde’ kaarten Paaspop binnen twintig minuten uitverkocht

Hoe gaat Gestel om met de ondergrond­se drukte van kabels en leidingen?

16 februari SINT-MICHIELSGESTEL - Omdat Sint-Michielsgestel de komende jaren een berg rioolbuizen gaat vernieuwen in onder meer de wijk Theereheide in Gestel, maar ook in Middelrode, wil de politieke partij GroenLinks van de gemeente weten hoe ze om gaat met de steeds groter wordende drukte van ondergrondse kabels en leidingen.