Einde dreigt voor populaire Kabouterpad bij Meerse Plas in Den Dungen

Het op slot gooien van het Kabouterpad is de uitkomst van onderzoek dat de gemeente Sint-Michielsgestel liet uitvoeren rond de plas. Sint-Michielsgestel wilde na jaren van weinig onderhoud de gezondheid van het bos en de algehele staat van het bos rond de plas in beeld krijgen. ,,Daarvoor heeft de gemeenteraad een tijd geleden nog ongeveer een halve ton beschikbaar gesteld", zegt wethouder Peter Raaijmakers.

Drielingstorm

Nadat de staat van het bos rond de Meerse Plas was onderzocht volgden er in een paar dagen de drielingstorm Dudley, Eunice en Franklin die de bossen te lijf gingen. ,,Er is daarna al wat stormschade opgeruimd. Maar de komende week gebeurt er nog opnieuw flink wat onderhoud. Tevens maken we dan ook de Meerse Plas weer geschikt voor de recreanten die er komen zwemmen. Het strand wordt opgepoetst en het parkeerterrein wordt van kuilen ontdaan door bodem glad te schuiven.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Als mikado-steentjes gingen ze om tijdens de drielingstorm, de bomen bij de Meerse Plas in Den Dungen. © Gemeente Sint-Michielsgestel

Maar het Kabouterpad, dat is volgens Raaijkmakers een apart hoofdstuk. ,,Heel erg vervelend voor Stichting HELD en alle vrijwilligers die aan zo'n mooie initiatief als het Kabouterbos hebben gewerkt. Maar het groenonderzoek in dit deel van het bos rond het Dungens Gat (Meerse Plas) wijst uit dat de bomen hier door de nattigheid zeer slecht wortelen en dus sowieso een gevaar opleveren. Dat was in feite vroeger al zo. Het gebied wordt niet voor niets van oudsher het Meer genoemd. Dat is vanwege de nattigheid.”

Andere plek

Het Kabouterpad laten staan en andere bomen er omheen planten? ,,Nee, dat is zeker geen optie. Voor de langere termijn moeten we in overleg met Stichting HELD en vrijwilligers zoeken naar een andere plek voor de kabouters. Hoe vervelend dat voor veel kinderen en hun ouders ook klinkt. Want die komen er graag.”

Verrast

John van Rutten van Stichting HELD is verrast door de uitlatingen van de gemeente Sint-Michielsgestel over de voorgenomen sluiting van het pad. ,,Ik wil er nu nog niet op reageren. We wachten eerst maar eens af wat de gemeente ons daarover precies te melden heeft.”

De laatste tijd hebben vrijwilligers in ieder geval de paden begaanbaar gemaakt bij het Kabouterpad. Verschillende bomen lagen daar kriskras omgewaaid langs en over het pad.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De Meerse Plas. © Domien van der Meijden

De komende dagen gaat een ploeg onderhoudsmensen namens de gemeente verder aan de slag om een aantal bomen te rooien, of groot onderhoud aan de kruinen uit te voeren. ,,Dat gebeurt met name langs de wandelpaden. Daar mag dat binnen het broedseizoen. Op andere plekken kan dat pas later gebeuren, na het broedseizoen", zegt Raaijmakers.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.