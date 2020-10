Eindhovenaren aangehouden na stelen zitmaaier in Sint-Oedenrode

VIDEO Nog even geduld voor wachtenden op nieuwbouw huis in Boxtel na instorting: schade tienduizen­den euro's

7 oktober BOXTEL - Wie wacht op een plek in een nieuwbouwhuis aan de Schijndelseweg in Boxtel moet nog iets langer geduld hebben. Tijdens bouwwerkzaamheden woensdagmiddag stortte een gedeelte van de huizen in aanbouw in. De schade is groot: zo'n twintig- tot dertigduizend euro.