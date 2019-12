Elk jaar bouwt Theo weer aan zijn kersthuis vol cola

Column Je zou van minder overprik­keld raken

21 december De tijd dat yoga een hip bedrijfsuitje was en meditatie vooral healthfreaks en overspannen carrièretijgers overeind hield, is al lang voorbij. Ook zesjarigen gaan tegenwoordig naar kinderyoga en mindfulness. Want ja, ook zij hebben last van stress, onrust en prestatiedruk. Nú is het ideale moment om een boek en app met kindermeditaties uit te geven, moet Marieke van Ginneken uit Haaren gedacht hebben.