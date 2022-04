Emotionele reis naar Buk met hulpgoederen voor Oekraïnse kinderen en moeders

Leerlingen van de Herman Jozefschool in Middelrode en leerlingen van De Wegwijzer in Den Dungen zetten zich in om geld en goederen op te halen. Maar ook tal van particulieren en bedrijven deden mee. Twee vrijwilligers van de Stichting Sint-Michielsgestel-Buk brachten al het materiaal naar de jumelagegemeente in Polen, waar nu honderden gevluchte moeders en kinderen uit Oekraïne verblijven.

Aangrijpend en aandoenlijk

,,Aangrijpend en aandoenlijk", zegt Henk van Roosmalen. ,,Van het geld van beide scholen zijn rugtasjes, kleurboeken en kleurmateriaal gekocht voor kinderen. De twee scholen hadden samen zeker 400 euro ingezameld. “

Ondergoed

Met hulp van talrijke bedrijven in Gestel, Schijndel en Heeswijk was er ook veel ondergoed gekocht, ging er zelfs een koelkast en fiets mee. ,,We merkten daar dat veel kinderen in de drie basisscholen en twee kleuterscholen heel erg blij waren met alle spullen. Heel aandoenlijk om hun gezichtjes te zien. Vaak nog angstig van de oorlog.”

Gymspullen

Omdat de moeders en kinderen uit Oekraïne vaak maar met een plastic tasje vol spullen zijn gevlucht, is er tekort aan van alles. Van Roosmalen: ,,Dankzij alle giften konden we bijvoorbeeld naar de Decathlon rijden. Daar hebben we een berg gymkleding en gymschoentjes gekocht voor de kinderen. Tevoren waren alle maten door vrijwilligers op papier gezet. We hebben die hele afdeling leeg gekocht. Nu kunnen ook de Oekraïnse kinderen mee sporten met de Poolse kinderen.”

Andere taal

Buk heeft aparte klassen gemaakt in het onderwijs voor de Oekraïnse kinderen. Ze krijgen les in het Pools, maar er is ook vertaling in het Oekraïns nodig, omdat veel kinderen en moeders uit Oekraïne geen andere taal kennen. De Stichting Sint-Michielsgestel-Buk gaat ook na de hulpgoederenreis van de laatste week door met geld inzamelen en nieuwe kleiding en nieuwe spullen.

Transportkosten worden uit privé-budgetten betaald, zodat zoveel mogelijk geld goed wordt besteed aan de vluchelingen in Buk.



