En dan ineens staat er pal voor je woning een ‘tankstation’: ‘Dit kan toch niet?’

Hij had het in de Staatscourant kunnen lezen. Dat kreeg Paul Sluijpers te horen toen hij in januari zijn beklag deed over het plaatsen van een elektrische laadpaal. Recht voor zijn woning aan de Mandersstraat in Schijndel. Weg uitzicht. ,,Ik wist echt van niets. We schrokken ons rot. ‘Dit kan toch niet?’, zei ik tegen een medewerker van de gemeente. ‘U had kunnen protesteren, want het heeft in de Staatscourant gestaan', kreeg ik te horen. Alsof ik iedere dag de Staatscourant lees?”, bromt Sluijpers.