Eus Witlox zorgt voor politieke rel met verrassende terugkeer in raad Meierijstad: ‘Hier balen we enorm van’

Bestuurslid Robert Elbertsen van HIER was enorm verrast toen hij donderdag een telefoontje kreeg van Eus Witlox. ,,’Ik heb getekend’, zei hij. Terwijl hij eerder nog aangaf dat hij geen trek had om terug te keren.” HIER raakt hierdoor een zetel kwijt, want Witlox gaat op persoonlijke titel in de raad. ,,Hier balen we enorm van.”