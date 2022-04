Ex-gijzelaars Beekvliet al in ’45 bij Wilhelmina op bezoek: 4 mei eerste herdenking na 80 jaar

SINT-MICHIELSGESTEL - Er waren al twee plekken waar jaarlijks de dodenherdenking wordt gehouden in Sint-Michielsgestel. Dat worden er nu drie. Want Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren voegt tachtig jaar nadat de eerste gevangenen naar Beekvliet kwamen, daar een extra herdenking aan toe.

Bij de Michaëlkerk in Gestel en bij zorgcentrum De Beemden worden elk jaar op 4 mei herdenkingen gehouden voor de slachtoffers van de oorlog. Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren voegen daar een extra herdenking aan toe.

Achter het prikkeldraad

„Op 4 mei 1942, nu tachtig jaar geleden, werden de eerste 450 prominente Nederlanders gevangen gezet in Gestel. Borggijzelaars waren het die achter het prikkeldraad verdwenen van kleinseminarie Beekvliet. Bij sabbotagedaden zouden de gijzelaars door de bezetter worden dood geschoten. Dat is in een aantal gevallen ook gebeurd. Dat willen we uiteraard herdenken”, zegt Koos Loose namens de stichting.

Elk jaar herdenken

„En als het aan ons ligt, doen we dat voortaan elk jaar zo. Belangstellenden kunnen na de 4 meiherdenking bij de Michaëlkerk en De Beemden naar de Beekvlietboerderij wandelen. Daar gooien we de deuren open van de boerderij. Patrick Timmermans van Erfgoed Brabant gaat tijdens de avond in gesprek met bezoekers over de gebeurtenissen rond Beekvliet en Ruwenberg in Gestel.”

Centrum

Bezoekers kunnen ook rondkijken bij de expositie Gegijzeld, maar niet verslagen in de boerderij. Daar landen ook steeds meer waardevolle spullen van gijzelaars of hun nabestaanden die het graag beschikbaar stellen voor de expositie of voor het IDEC (Informatie-, Documentatie- en Educatiecentrum) dat de stichting hier wil opbouwen.

Stubbings House

Denk bijvoorbeeld aan een speciale foto uit het archief van Emmanuel Sassen, die zijn zoon Ferdinand Sassen nu beschikbaar heeft gesteld. Ferdinand Sassen: „Dat is een heel speciale foto van mijn vader die met een flinke club gijzelaars in het voorjaar van 1945, toen het zuiden al was bevrijd, op bezoek ging bij koningin Wilhelmina in Stubbings House, het buitenverblijf van de koningin in Engeland.”

Wederopbouw na de oorlog

Sassen vervolgt: „Die foto markeert het einde van de oorlog in het zuiden en het begin van een nieuwe constellatie. Wilhelmina wilde toen al nadenken over na de oorlog en hoe ze haar land weer wilde opbouwen en organiseren. Daar waren al die ex-gijzelaars voor overleg naar Engeland gekomen, ook mijn vader.”



