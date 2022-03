Expositie werk tunnelartkunstenaars in Litserborg

‘Laat mensen in buurten en wijken mee beslissen over wat er gebeurt’

SINT-MICHIELSGESTEL - Mariska Sturkenboom zit al negen jaar in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Ze is voor de tweede keer lijsttrekker van de partij DorpsGoed waar ze al achttien jaar bij betrokken is en waarvoor ze in het verre verleden bestuurswerk deed én in de commissie burgerzaken zat.

