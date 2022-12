Extra overleg kwestie wethouder Van der Zanden in Esch, zijn optreden ‘is niet handig’

Sint-Michiels­ges­tel heeft al plannen voor 14 hectaren vol zonnepane­len

SINT-MICHIELSGESTEL - Er is genoeg animo in Sint-Michielsgestel om percelen vol zonnepanelen te leggen. Twee grote partijen willen samen al 14 hectaren vol bouwen. Ze moeten nu vooral veel geduld hebben, nettransportbedrijf Tennet en netbeheerder Enexis kunnen pas rond 2027 of 2028 aan de slag met die plannen.

25 november