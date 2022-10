Familie opent bed and breakfast met libellenmuseum in Boxtel, stallen vol asbest gaan weg

Bouwen in Boxtel? Dan hoef je geen jaren meer te wachten

BOXTEL - Bouwplannen in Boxtel blijven veelal één tot twee jaar op de plank liggen voor het duidelijk is of het plan überhaupt en kans van slagen heeft. Dat kan in de toekomst sneller, veel sneller. Door een nieuwe manier van werken wordt bijna twee jaar in tijd gewonnen.

14 oktober