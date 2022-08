Fietser (85) overleden na botsing met auto in Schijndel, automobilist reed door

Liempde, een knusse en gemoedelij­ke dorpsker­mis in zomaar wat cijfers

LIEMPDE - Dit weekeinde begon in Liempde de jaarlijkse kermis. Zo’n vijftien attracties staan vijf dagen tot en met woensdag 10 augustus in de kom van het dorp. Van suikerspinnenkraam tot de botsauto’s. Een dorpskermis in enkele cijfers...

8 augustus