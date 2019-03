Financiële domper voor huiseigenaren in Sint Oedenrode, Bladel is uitzondering in Brabant

VEGHEL/SCHIJNDEL - Huiseigenaren in Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode betalen dit jaar fors hogere gemeentelijke woonlasten dan in 2018. De stijging van negentig euro ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 25 euro. Omdat iedere gemeente zijn eigen belastingtarief bepaalt zijn de lokale verschillen in woonlasten groot.

Dat blijkt uit berekeningen van Vereniging Eigen Huis. De stijging van de gemeentelijke woonlasten is voor veel Brabanders een nieuwe tegenvaller, naast de al bekende hogere energielasten. Vrijwel overal gaat de afvalstoffenheffing met gemiddeld 5,5 procent fors omhoog. In 73 gemeenten is de stijging zelfs meer dan 10%.

Portemonnee

Volgens Vereniging Eigen Huis gaat dit huiseigenaren flink raken in de portemonnee. In Cuijk is de rekening voor huiseigenaren dit jaar gemiddeld zelfs 106 euro hoger dan vorig jaar. Ook Amsterdam wordt duurder; huiseigenaren in de hoofdstad betalen dit jaar 65 euro meer aan hun gemeente.

Voor de hoogste woonlasten van Nederland moeten we echter buiten Brabant kijken. In de gemeente Bloemendaal betalen woningbezitters gemiddel 1.330 euro, ruim 200 euro meer dan vorig jaar. Wonen in Bloemendaal is hiermee bijna twee keer zo duur als de gemiddelde Nederlandse gemeente, waar de woonlasten 774 euro bedragen.

Afvalstoffenheffing

Uit het onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de woonlasten in 26 gemeenten dalen, ondanks de vaak hogere afvalstoffenheffing. Voor huishoudens in Bladel, Waddinxveen en Goes betekent dit dat de rekening van hun gemeente dit jaar gemiddeld dertig euro lager uitvalt.

De stijging valt gemiddeld in Brabant hoger uit dan voorheen. Dat komt vooral doordat het Rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt. Gemeenten berekenen dat door aan hun inwoners. Daardoor stijgt de afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval dit jaar 6,1 procent.

Ook de rioolheffing en onroerendezaakbelasting (ozb) gaan omhoog, maar minder hard dan de afvalstoffenheffing. De rioolheffing stijgt rond 2 procent, de ozb 3,7 procent.