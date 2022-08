Flipper de flop met Keniaanse kunst op de Noordkade: kleurrijke dieren gemaakt van teenslippers

De kleurrijke olifanten, giraffen, leeuwen en flamingo’s zijn nog een week te zien bij de Noordkade, maar voor exposanten Nicholas en Annelie Ninaber van Eijben van Nic&Mic uit Boxtel is het nu al geslaagd. ,,We krijgen zo veel leuke reacties en het is ook zo laagdrempelig. Je mag de dieren aanraken en het is makkelijk te begrijpen. Al is het natuurlijk geen speelgoed”, legt Annelie uit.