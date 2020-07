Foutje? Bedankt! Elektriciteitskast midden op fietspad

‘Je kunt ook de hele middag op de bank zitten en Netflix kijken’

13:52 BOXTEL - Wim Ketelaars zou met een gerust hart tot de ‘supervrijwilliger’ van Boxtel gekroond kunnen worden. De voorzitter van Boxtel Vooruit kent iedereen en iedereen kent hem. ‘Natuurlijk heb ik een mening over allerlei zaken. Maar ik wil voorkomen dat er in het gemeentehuis of daarbuiten wordt gezegd: Wim Ketelaars zei er zus of zo over’.