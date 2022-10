Fractievoorzitter Mariëlle Wijffelaars van D66 Boxtel tijdelijk vervangen

Wijffelaars, die bezig is aan haar tweede periode in de gemeenteraad, treedt voor zestien weken terug vanwege persoonlijke omstandigheden. De Leijer was al steunfractielid en lid van het lokale campagneteam van D66. Sohib Hussain is het tweede raadslid namens D66. Wijffelaars is in het dagelijks leven journalist en tekstschrijver.