Frans Bromet te gast bij documentairefestival Meierijstad

Van en over Bromet zijn drie documentaires te zien, waaronder Alles van waarde. Bromet windt zich hierbij op geheel eigen wijze op over het verdwijnen van menselijke maat in de wereld om hem heen. Waar hij zich machteloos voelt, trekt zijn nuchtere, meer pragmatische dochter Laura ten strijde. Zij vindt dat hij schromelijk overdrijft. De discussies tussen vader en dochter gaan continu door, of ze nu op werkbezoek zijn of in de trein of in een klein rood autootje zitten. Ze vormen de rode draad in de film.