Fuik voor wildcrossers in Brabant bewijst nut

Boswachter Sjaak Smits van Staatsbosbeheer Brabant-Oost is lang niet de enige die zich ‘gruwelijk’ stoort aan wildcrossers. ,,Voor heel veel natuurliefhebbers is wildcrossen ergernis nummer één”, weet Smits. Daarom is hij in zijn nopjes dat een nieuwe aanpak, een soort fuik in het bos, effect heeft. Bij in totaal zeventien controles in onder meer de Loonse en Drunense Duinen, het Vresselse Bos in Sint-Oedenrode en enkele natuurgebieden in Zuidoost-Brabant was het vaak prijs voor de agenten en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).