Gasleiding geraakt bij werkzaamheden van Ziggo in Liempde

Paaspop doet naam ‘Las Vegas van het Zuiden’ eer aan: tropisch zwembad, pyjamapar­ty en silent disco op camping

SCHIJNDEL - Een zwembad, beautysalon, kapperszaak, silent disco en pyamaparty's. Op camping Paradise City van Paaspop in Schijndel is (bijna) alles mogelijk. Maar het is er niet altijd een paradijs.

17 april