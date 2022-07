Geen leegstand in centrum Schijndel

Dat concludeert het college van B en W van Meierijstad in de balans die het opmaakt van de resultaten van de centrumplannen van de drie hoofdkernen van de gemeente.

Voor Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel werden in 2018 centrumplannen gemaakt om de centra aantrekkelijk te houden en leegstand te voorkomen of te verminderen.

In Sint-Oedenrode en Schijndel waren de problemen niet zo groot. In Schijndel is op dit moment zelfs helemaal geen leegstand. Ook hier zijn wel maatregelen genomen om het centrum compact te houden. Zo kwamen er fietsenstallingen bij. Ook is de levendigheid van het centrum toegenomen door de komst van het RAADhuis waarin onder meer de bibliotheek zit.

De Schijndelse centrummanager Harrie van Herpen is trots. ,,Het is een mooi en compact centrum, met veel winkelaanbod en horeca. Mensen kunnen er lang en fijn vertoeven. Het meest trots ben ik op de huidige saamhorigheid. Deze heeft de verbetering mogelijk gemaakt en zorgt ervoor dat we de lopende en komende projecten goed kunnen oppakken.”

Veghel harder nodig

Vooral in Veghel waren maatregelen veel harder nodig. Daar heeft sinds 2020 ook veel winkelruimte een andere functie gekregen: wonen of dienstverlening. Tot nu toe werd zo'n 2800 m2 veranderd. Mede daardoor en door ingrepen en aanpassingen in de openbare ruimte nam de leegstand in Veghel af van 23,4 procent naar 11,9 procent.

Bereid om mee te doen

Volgensde Veghelse centrummanager Dirk Lammers krijgt volgend jaar nog eens tot 2000 m2 winkelruimte een andere functie. ,,Het is mooi om te zien dat er steeds meer partijen bereid zijn om mee te doen en te investeren in het centrum van Veghel.”

De gemeente heeft bij de plannen nauw samengewerkt met centrummanagement en winkeliers. Wethouder Jan Goijaarts is tevreden: ,,We zijn goed op weg om onze doelstellingen te halen. De samenwerking tussen de partijen is goed en constructief.

Eind van het jaar wordt de centrumvisie definitief geëvalueerd. Op basis daarvan besluit het college of het doorgaat op de ingeslagen weg. “



