Geen Skèndelse Kwis meer dit jaar: ‘We zijn uitgekwist’

Na de oproep voor versterking in juli van de organisatie bleef het lang stil. En dat terwijl traditiegetrouw over anderhalve maand een nieuwe editie van de Skèndelse Kwis van start zou gaan. ,,Dat dachten sommige fanatiekelingen ook. Op Facebook kregen we zelfs een aantal berichten, maar mensen moeten niet vergeten dat we afgelopen april nog een editie hebben gehad, die was uitgesteld vanwege corona”, legt Daniël Spierings van de organisatie uit.

,,Normaal gesproken is de Skèndelse Kwis ook eens per jaar en dat is dit jaar niet anders. Voor dit jaar zijn we dus uitgekwist.”

Kwis in 2023

Voor het tweede jaar op rij is er dus geen Skèndelse Kwis tussen kerst en oud en nieuw. Het geduld van de deelnemers wordt dus op de proef gesteld, maar er komt toch wel een editie? Spierings: ,,Dat is wel de bedoeling, alleen we weten nog niet wanneer. April is een optie, maar het kan net zo goed weer in december zijn of zelfs in de zomer.”

Dat moet dus gebeuren met de nieuwe organisatie. ,,We hebben inderdaad een klein aantal aanmeldingen gehad en met deze mensen lopen nu de gesprekken. We gaan kijken naar hun wensen en ook wat onze kwisteams willen. Dat vinden we ook belangrijk.”

Spierings is blij met de reacties en vooral met de steun van de kwisteams. ,,De teams die al vanaf het begin mee doen willen niet dat de Kwis stopt. Dat hebben ze wel duidelijk gemaakt. Een aantal teams hebben zelfs aangeboden de Skèndelse Kwis te willen organiseren, alleen dan mogen ze zelf niet mee doen. Vaak willen ze dan toch liever kwissen.”

Stoppen

Een elfde editie van de Skèndelse Kwis blijft dus nog even uit, maar volgens Spierings geen reden tot paniek. ,,Eens in de vijf jaar gaan er organisatieleden weg en komen er weer nieuwe bij. Dat proces is nu ook aan de gang. We gaan kijken met wat voor ideeën de nieuwe leden komen en of we eruit komen om een kwis te organiseren.”