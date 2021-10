Geen treinen, maar bussen tussen Boxtel en Eindhoven dit weekend

De trompet uit Praag speelt eindelijk zijn eerste noten

BOXTEL - Laatbloeiers? Ach, de duivel is oud en je bent natuurlijk nooit te oud om te leren. Zo dachten ook de meeste muzikanten in spe, vooral pensionado’s. Bij Muziekvereniging Boxtel’s Harmonie leert een groep van 22 muzikanten in het clubhuis de eerste noten spelen op trompet, saxofoon of hobo. Alleen de baritons en hoorns ontbreken.

20 oktober