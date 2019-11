Geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven

Carin Simons uit Wijbosch ontvangt Gouden K

31 oktober WIJBOSCH - Carin Simons uit Wijbosch is een van de tien kunstenaars in Nederland die een Gouden K ontvangt van de Stichting Kunstweek. Simons is bekend van onder meer de kunstprojecten MeierWijstad en FlowerPower op de Vlagheide in Schijndel, in het hart van Meierijstad.