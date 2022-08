Gemeente wil bezoekers op Schijndelse Hartemèrt laten ervaren hoe het is om niet goed te kunnen lezen of schrijven

SCHIJNDEL - De 21ste editie van de Hartemèrt in Schijndel heeft zondag volgens de organisatie ongeveer 26 duizend bezoekers getrokken. De mensen konden op de laatste ‘Lazy Summer Sunday’ van augustus langs allerlei kraampjes slenteren, overal eten en drinken met een deejay op de hoek of zich laten informeren over clubs, verenigingen en allerlei andere organisaties.

Tess (9) en Liv (7) uit Schijndel trekken mama Renske aan haar arm. Ze wijzen naar een groene caravan op de Markt met witte letters. ‘The Great Escape Holidays’ staat op de zijkant van de sleurhut. ,,Daar willen wij in”, roepen de zusjes in koor.

Volledig scherm De groene 'escape-caravan' stond op de Markt van Schijndel. © Peter de Bruijn

Puzzels en raadsels

,,In een gewone escape-room probeer je via puzzels en raadsels uit een kamer te ontsnappen”, legt Femke Bruggen van Raccoon Serious Games even later uit. ,,Het gaat er in deze caravan om steeds een stukje verder te komen. De bedoeling is dat je een beetje voelt hoe het is om niet goed te kunnen lezen of schrijven. Dat is alles wat ik er nu over zeg.”

,,Lezen en schrijven vinden we belangrijk”, reageren de zusjes. ,,Je moet iets leren. Anders kan je later niet gaan werken”, weet Liv. ,,Ik heb zin om volgende week weer naar school te gaan.” ,,Ze is al twee weken aan het aftellen”, aldus moeder Renske Russens.

Op slot

De speurtocht begint al bij de voordeur van de caravan. Die zit namelijk op slot. Als de sleutel gevonden is, moeten allerlei spulletjes zoals een waterpistool worden gevonden om de reiskoffer mee te vullen. Via tekstendieaanelkaarzijngeschreven en woorden die er niet staan wordt er gewerkt naar een ‘onmogelijke oplossing’ die voor niemand te doen is.

Volledig scherm Tess en Liv zijn op zoek naar de (vakantie)spulletjes voor in de koffer. Moeder buigt zich over de tekst. © Jan Zandee

Uit de bij elkaar gepuzzelde tekst blijkt dat maar liefst 2,5 miljoen of te wel 1 op de 6 Nederlanders moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. In de gemeente Meierijstad gaat het om bijna negenduizend van de 82 duizend inwoners. Een simpele rekensom leert dus dat er zondag op de Hartemèrt duizenden bezoekers moeten zijn met lees-, schrijf- of rekenproblemen. Maar waar zijn ze dan?

‘Laaggeletterdheid uit taboesfeer halen’

,,We proberen als gemeente met deze groene caravan de laaggeletterdheid een beetje uit de taboesfeer te halen”, aldus onderwijswethouder Johan van Gerwen. ,,Zo van je bent niet stom als je niet of niet goed kan lezen of schrijven. Ik weet dat de hoogste directeuren en bazen soms moeite hebben met onze Nederlandse taal of met rekenen. Die mensen verbloemen dat. Ze zijn ontzettend slim in het camoufleren. Ze laten anderen bijvoorbeeld teksten lezen of brieven tikken.”

Van Gerwen: ,,Ik hoor succesverhalen om me heen dat mensen die een cursus tegen laaggeletterdheid hebben gevolgd zich beter kunnen redden. Voor veel van die cursisten zal schrijven geen grote hobby worden. Ze zullen in de toekomst ook geen complete bibliotheken aan boeken verslinden. Als ze een brief vanuit de overheid of een vereniging maar kunnen begrijpen of bij de juiste mensen om hulp vragen. Dan hebben we al veel gewonnen. Zo voorkom je armoede en bijvoorbeeld ook schulden omdat je niet kan lezen.”

‘Hoge drempel’

,,Mensen schamen zich vaak als ze niet of moeilijk kunnen lezen, schrijven of rekenen”, weet Inge Schouwink namens Welzijn de Meierij en Digitaalhuis Meierijstad. Ze houdt zich al twintig jaar met cursussen tegen laaggeletterdheid bezig. ,,De drempel is hoog. De stap naar het volgen van een cursus dus ook. We proberen die drempel iets te verlagen door vandaag met ‘onze’ escape-caravan op de Hartemèrt te staan. Bijna niemand vindt de oplossing van de kluis. De mensen zitten niet de hele middag opgesloten in de caravan. Na een kwartiertje zijn ze weer ‘vrij’ en leggen we een en ander uit.”

Volledig scherm Marjan van Boxtel en zoon Sam (15) ondervonden zondag iets over laaggeletterdheid. © Peter de Bruijn

De deur van de caravan zwaait open. Bobbie (13), broer Sam (15) en moeder Marjan van Boxtel uit Schijndel kunnen na een kwartiertje ‘groene caravan-vragen en -kwesties’ weer staan en zitten waar ze willen.

Frustraties

,,We raakten gefrustreerd omdat je de oplossing niet kan vinden terwijl de tijd verstrijkt”, aldus Marjan. ,,De laatste opdracht was een valstrik. Daar kon je niet echt uitkomen.” Marjan is leerkracht bij Kindcentrum De Hoven in Rosmalen. ,,Superleuk werk en een roeping inderdaad. Fijn om te helpen. Goed van de gemeente dat ze laaggeletterdheid onder de aandacht brengen.”