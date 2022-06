Geslaagd! En voor hen was het een éxtra spannende dag

Voor nieuwe regels arbeidsmi­gran­ten gaat de deur dicht, ‘minachting van de raad Boxtel’

BOXTEL - Ze krijgen het maar niet voor elkaar daar in Boxtel. Na vergaderingen lang soebatten komen de regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten wéér op tafel, maar dan wel in een besloten vergadering. De SP heeft al laten weten niet te komen en spreekt over ‘minachting van de gemeenteraad’.

8 juni