Gesloten bistro’s en lunchrooms in de Meierij willen met ‘take away’ vooral laten zien dat ze er nog zijn

,,Even een plekje om tijdens ons fietstochtje lekker op te warmen.” Mariëtte uit Eindhoven drinkt een bekertje thee en werkt een appelgebakje naar binnen. ,,Een feestelijk taartje want Lars is vandaag jarig”, legt ze uit. ,,Normaal zaten we nu ergens lekker binnen in Boxtel. Maar dat mag nu nog niet hè.” Fietspartner Lars heeft meegeluisterd: ,,Het leek eerst alsof alle horeca op de Boxtelse Markt op slot zat. Toen zag Mariëtte dit tafeltje met allerlei lekkere dingen. Zo steunen we de horeca weer een beetje. Dat geeft een goed gevoel, absoluut.”