Gestel schiet te hulp voor opvang ruim 200 Oekraïners in Buk

SINT-MICHIELSGESTEL - Burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel heeft op zijn mobieltje een app-hotline met zijn collega Pawel Adam in het Poolse Buk, waar Gestel vriendschapsbanden mee heeft. ,,Het dorp wordt nu al overspoeld met vluchtelingen uit Oekraïne. er zijn daar al meer dan 200 vluchtelingen. En Buk ligt best een eind van de Oekraïnse grens”, zegt Looijen.

De enorme aanloop van vluchtelingen uit Oekraïne in Buk heeft Sint-Michielsgestel niet koud gelaten. Om het stadje te ondersteunen, waar Gestel al jaren vriendschapsbanden mee heeft, is besloten om alvast symbolisch 4400 euro naar Buk te sturen. Looijen: ,,De 4400 euro staat voor het feit dat Gestel al 44 jaar goederentransporten doet naar Polen. Dat heeft Henk van Roosmalen indertijd opgezet. Dus is dat geld, 4400 euro, een symbolisch gebaar. Hier in Sint-Michielsgestel gaan ook veel mensen aan de slag.”

En daarmee doelt hij op de Stichting Sint-Michielsgestel-Buk die nu hulp opzet voor de vluchtelingen in Buk. Looijen: ,,De stichting mag het oude gemeentehuis gebruiken om daar eventueel spullen in op te slaan, mochten ze besluiten om spullen hier in te zamelen. De stichting krijgt eveneens 4400 euro om de dingen goed te kunnen doen.”

Hoe de hulpactie precies vorm krijgt, daarover vergadert Stichting Sint-Michielsgestel-Buk aanstaande donderdag. Henk van Roosmalen van de stichting: ,,Een transport richting Buk opzetten, dat kost al snel 600 tot 800 euro. Bovendien moet je verblijf daar regelen. IK denk dat het slimmer is om straks te besluiten om met ons ingezamelde geld in Polen spullen te kopen. Die zijn daar goedkoper en dan heb je geen transportkosten.”

Van Roosmalen weet dat veel Oekraïnse vluchtelingen zonder grote koffers op reis zijn gegaan. ,,De meesten hebben een handtas. Dus dan heb je direct spullen nodig als ondergoed, medische dingen, kleding of schoenen. Er zijn vooral vrouwen en kinderen gevlucht. Dus moeten we vooral voor hen de dingen inzamelen. We willen geen kringloopmateriaal, wel degelijke spullen. Dus is in Polen nieuw kopen het meest voor de hand liggend.”

Ondertussen meldt Han Looijen dat er in Sint-Michielsgestel een centraal meldpunt wordt ingericht las het gaat om Oekraïnse vluchtelingen. ,,Gestelaren die mensen uit Oekraïne op willen vangen, kunnen zich hier melden. Dan houden we zicht op de situatie. Ik zeg wel met klem dat mensen goed moeten nadenken of ze vluchtelingen in huis willen. Want dat zal niet zomaar voor een paar weken zijn. En je kunt niet zeggen na een paar weken ‘hier gemeente, los het maar op.’ Dat gaat niet.”

Looijen spreekt nog wel met wat meel in de mond, omdat hij nog niet precies kan zeggen hoe het straks gaat. ,,Maar het lijkt er op dat we als gemeente straks ook een aantal vluchtelingen zullen opnemen. Daar wordt landelijk over besloten, als zich dat voor doet. Als nood wetten breekt, dan moeten we dus ook op zoek naar plaats voor die vluchtelingen. Maar daar wil ik nog niet op vooruit lopen.”

