Gezocht: nieuwe horeca-ondernemer bij Zwaanse Brug, ‘moet weer iets van een lunchroom worden’

Tegenstan­ders project Raadskamer in Sint-Michiels­ges­tel vrezen voor frauduleu­ze praktijken

Sint-Michielsgestel - Tegenstanders van het bouwproject Raadskamer in Sint-Michielsgestel vrezen dat de deur naar frauduleuze praktijken wordt opengezet als de gemeente niet langer gebonden is aan het exploitatieplan voor het dorpscentrum. Ze vragen de rechter van de Raad van State in Den Haag in een spoedprocedure om in te grijpen.

30 mei