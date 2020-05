GGD gaat Boxtelse medewerkers van Vion onderzoeken, vleesbedrijf verscherpt maatregelen

Geen euro’s van kermis of camping, maar ook geen miljoenen­strop

7:10 SCHIJNDEL/BOXTEL - De coronacrisis raakt ook gemeenten fors in hun portemonnee. ,,Maar de schade loopt niet in de miljoenen”, stelt wethouder Jan Goijaarts van Meierijstad. In de andere gemeenten in de regio Meierij is dat niet anders.