Goed ventilatiesysteem ontbreekt nog in gymzaal van De Stek in Gemonde

De vlag hangt uit in Bloemen­wijk: bouw van 47 huurwonin­gen kan van start

SCHIJNDEL - In de Bloemenwijk in Schijndel kunnen de vlaggen uit. Zo’n tien jaar na de eerste plannen voor de bouw van een nieuw wijkcentrum aan de Papaverstraat is nu het bestemmingsplan ervoor vastgesteld.

10 november