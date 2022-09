Graffiti bij Tunnelvision, met overleden Jan Pennings in het achterhoofd

Twee keer kon het niet doorgaan vanwege corona. Maar zaterdag is het eindelijk zover: Tunnelvision 5.0. Met het thema Old skool vs New skool. ,,Het is extra beladen”, laat Mitch Koningstein weten, waarmee hij doelt op het overlijden van medeoprichter Jan Pennings, vorig jaar op 31-jarige leeftijd. ,,Deze editie is ook ter ere van Jan. Al is hij niet meer onder ons, hij is er toch bij.”



De muren van het viaduct zijn inmiddels zwart geschilderd, als ondergrond voor de graffiti Old skool vs New skool. Wat moet de toeschouwer zich daarbij voorstellen? ,,Old skool is meer gebaseerd op typografie en letters en later cartoonfiguurtjes”, legt Duale Tomala uit. ,,En New skool is onder meer beïnvloed door fotografie en schilderkunst. Het wordt een mooie clash of styles.”