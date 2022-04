Graven in de Schijndelse geschiedenis: archeologen in spe stropen de mouwen op

SCHIJNDEL - Tientallen ‘archeologen in spe’ stroopten dit weekend hun mouwen op en staken spades in de Schijndelse grond. Op zoek naar de geschiedenis van het dorp.

Niks ‘archeoloogje spelen’, het ging er serieus aan toe afgelopen weekend in Schijndel. De deelnemers aan het internationale archeologische project CARE (zie kader) groeven 24 proefputjes van één bij één meter. In de hoop op bijzondere vondsten, om zo meer te weten te komen over het verre verleden van Schijndel.

Straatdorp

,,Schijndel komt voort uit vroegmiddeleeuwse hoeven die verspreid lagen op een oude dekzandrug”, verklaart archeoloog Johan Verspay van de Universiteit van Amsterdam. ,,In de late middeleeuwen ontwikkelde het zich als straatdorp, als gevolg van de opkomst van ’s-Hertogenbosch. Met de vondsten uit de putjes willen we onder meer gaan toetsen of dit klopt.”

Dat ook de recente geschiedenis nadrukkelijk aanwezig is in de grond, blijkt uit Verspays waarschuwing. ,,Tot maximaal één meter twintig diep graven. Of tot het gele zand. Maar wees voorzichtig: Schijndel is verwoest in de Tweede Wereldoorlog, dus kijk uit voor niet-ontplofte munitie.” Gelukkig blijft het bij een granaatscherf.

Werk aan de winkel

Na de uitgebreide uitleg in de Liduinakapel is er werk aan de winkel. De deelnemers krijgen spades, lichtgevende hesjes, invulformulieren en plastic zakken. Vervolgens zwermen ze uit en gaan aan de slag, vooral in het centrum van Schijndel. Laag voor laag afgraven, de vondsten gaan in zakjes en worden gedocumenteerd. Veel buren komen erop af en helpen mee.

Volledig scherm Dick Bol en Ruben de Bruijn © Noor Reigersman

Aan de Dr. Ariënsstraat wordt hard gewerkt in de tuin van Elsje van Boxtel. Haar 5-jarige zoon Jur schept de bovenste zandlaag in een emmer en de even oude Soof giet het zand in een zeef en schudt er flink mee. De eerste laag levert alleen een glasscherf op. ,,Die is geen 400 jaar oud”, lacht Jurs opa Geert Geerts. Hij is lid van de heemkundekring. ,,In deze buurt zijn al bijzondere vondsten gedaan, dus de mensen van het project zijn blij dat er hier gegraven wordt. En voor de kinderen is het erg leuk dat ze spelenderwijs wat leren over de geschiedenis van hun dorp”.

Danique schept raak

Na de middagpauze is de tweede laag aan de beurt en die lijkt meer op te leveren. Jurs nichtje Danique Heesakkers (11) schept meteen raak en vist een stukje gebakken steen uit de zeef. ,,Oh, misschien is het wel iets bijzonders. Hartstikke leuk dit.” Elsje van Boxtel kijkt tevreden toe. ,,Van mij mogen ze de hele tuin omspitten, dan is die meteen gedaan.”

Een eindje verderop, aan de Groeneweg, plukt amateurarcheoloog Hanneke van Alphen uit Uden een scherfje tussen de regenwormen uit de zeef. ,,Dit kan weleens aardewerk uit de veertiende eeuw zijn. Als je dan bedenkt dat er later niets meer uit onze tijd te vinden is omdat we alles in de kliko gooien ...”

Erp graaft mee

Aan de Hoofdstraat wordt gegraven door een groepje inwoners van Erp, op de plek van het voormalige stadhuis. ,,We zijn lid van de Heemkundekring Erthepe”, vertelt amateurarcheoloog Mieke Duijnhoven. Ze vist een steentje uit haar zeef. ,,Dit is een ijsselsteentje. Waarschijnlijk uit de tweede helft van de achttiende eeuw, afkomstig van een boerderij.”

Volledig scherm heemkundigen van Erthepe uit Erp © Noor Reigersman

Voor student Ruben de Bruijn van de Universiteit van Amsterdam is het een mooie kans om ervaring op te doen. ,,Door corona werd er veel afgezegd. Ik ben tweedejaars en heb nog geen schep in de grond gestoken.” Op zondag wordt zijn noeste arbeid beloond: een stukje aardewerk uit de late ijzertijd komt tevoorschijn. ,,Rond het begin van de jaartelling.”

CARE: archeologisch onderzoek in Groene Woud Professionele archeologen werken samen met dorpsbewoners aan een archeologisch onderzoek naar de ouderdom van bewoning. Dit gebeurt in nog bestaande historische dorpen in Het Groene Woud, grofweg tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Gemeenschapsarcheologie heet dat. Dankzij de hulp van bewoners is onderzoek in oude kernen mogelijk en niet alleen op locaties waar nieuwbouwwijken verrijzen. Er is gekozen voor het Groene Woud omdat hier veel heemkundeverenigingen actief zijn, waarmee wordt samengewerkt. Het onderzoek in Het Groene Woud maakt deel uit van het internationale project Community Archaeology Rural Excavations (CARE). Dit is een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam en universiteiten uit Polen, Tsjechië en Engeland.