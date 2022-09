Grijze kliko Gestel puilt steeds verder uit: nieuwe ingrepen noodzakelijk

Feuilleton bouwplan Christi­nastraat in Middelrode krijgt venijnige staart

MIDDELRODE - Steunfractielid Geert Overdam (PvdA/GroenLinks) is amper benoemd in zijn functie in Sint-Michielsgestel of hij stopt er alweer mee. De situatie rond de inspraakprocedure van bouwplan Christinastraat in Middelrode is daarvan de oorzaak.

20 september