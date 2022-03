Groen gaat voor parkeren in woningbouwplan De Kleine Aarde

Mondkapjes weer op en familie die bijspringt: alles om te voorkomen dat besmet personeel aan het werk moet in verpleeg­hui­zen

BOXTEL/SINT-MICHIELSGESEL - Het is weer alle hens aan dek bij de verpleeghuizen. Dit keer niet door coronabesmettingen bij bewoners, maar onder personeel. Bij Zorggroep Elde Maasduinen in onder andere Boxtel en Gestel wordt een beroep gedaan op familieleden. ,,Het is niet ondenkbaar dat besmet personeel straks gewoon aan het werk moet.”

13 maart