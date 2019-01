Held Berry (57) redt twee kinderen uit het ijskoude water: ‘Als je hen hoort gillen, denk je niet na’

Voorbijgan­ger redt kinderen uit te water geraakte auto in Schijndel

15:12 SCHIJNDEL - Op de Vijverweg in Schijndel is woensdagmiddag een auto ondersteboven in de sloot beland. In de auto zat een moeder met twee kleine kinderen. Een voorbijganger sprong in de koude sloot om de kinderen uit de auto te helpen.