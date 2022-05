Hemelvaartrit van en naar Schijndel goed voor bijna 150 deelnemers: ‘Mensen willen ons autootje aaien’

met video Hulpdien­sten rukken groots uit voor mogelijke gasvergif­ti­ging in woning Boxtel, brandweer vindt niets

BOXTEL - Hulpdiensten rukten donderdagavond rond 23.20 uur groots uit voor een mogelijke koolstofmonoxide vergiftiging in een woning aan de Poolsestraat in Boxtel. Terwijl de bewoners, een vrouw en haar dochter, in een ambulance werden nagekeken, onderzocht de brandweer de woning. Er werden geen gevaarlijke gassen waargenomen in de woning.

