Hennepkwekerij met 207 planten ontmanteld in Schijndel

VVD Gestel vreest voor forse bezuinigin­gen door coronacri­sis: ‘Dit heeft meerdere jaren effect’

17:03 Je kan er donder op zeggen. Ook Sint-Michielsgestel gaat de gevolgen van de coronacrisis drastisch voelen in haar portemonnee. Dat zegt de VVD in Gestel. ,,Er komen echt zwarte wolken aan voor Gestel. En het zal er van komen dat we op termijn misschien wel heel fors moeten bezuinigen en allerlei ‘heilige huisjes’ moeten laten sneuvelen in de begrotingen”, zo zegt Nico Prevoo (VVD).