Het Boxtel van Gerrie van der Pasch: ‘Kijk, dat is de mevrouw van de prikhal’

Gekleed in een felgeel EHBO-jasje, met een vriendelijke glimlach op haar gezicht. Wie kent haar niet? Gerrie van der Pasch (67) is vaak aanwezig bij wandeltochten en sportevenementen om blaren te behandelen of andere eerste hulp te verlenen, en soms belt ze 112. ,,In 2007 heb ik mijn EHBO-diploma gehaald omdat ik mensen wilde helpen. Ik had namelijk geen idee wat ik in bepaalde situaties moest doen.”

IJsje

De EHBO beviel haar zo goed dat ze zich als vrijwilliger opwierp. ,,Ik ben bestuurslid en coördinator hulpverleningen.” Ze wijst naar haar computer. ,,Ik was net bezig om alle hulpverleningen van de maand juni te regelen. Het valt niet altijd mee om alles rond te krijgen. Soms zijn er meerdere evenementen op één dag. Het aantal vrijwilligers was al niet groot en is door de coronacrisis nog kleiner geworden.”

Over corona gesproken: Van der Pasch is als EHBO’er ook actief in de vaccinatiehal van De Braken. Ze begint te lachen. ,,Laatst was ik in de supermarkt, liep er een jongetje dat tegen zijn moeder zei: ‘Kijk, dat is de mevrouw van de prikhal. Ik kreeg een ijsje van haar.’”

Koetjes en kalfjes

Een praatje maken, mensen geruststellen, dat is haar op het lijf geschreven. ,,Er zijn veel mensen die prikangst hebben. Die worden op een bed gevaccineerd, zodat ze niet kunnen vallen als ze onderuit gaan. Ik praat dan even met ze om ze af te leiden, over koetjes en kalfjes. En ook met de mensen die moeten wachten tot ze weer kunnen gaan. Even vragen: ‘Gaat het? Wil je een slokje water?’ Sommigen storten hun hart dan bij me uit. Bijvoorbeeld over hun man die is overleden. En dan zeggen ze: ‘Ik ben zo blij dat ik het tegen iemand anders kan vertellen dan tegen mijn familie.”

Daarnaast is Van der Pasch ook nog actief voor de Seniorenvereniging KBO Boxtel. ,,Als commissielid van de wijk Oost; ik notuleer en verricht hand- en spandiensten. En ik ben notulist van de activiteitencommissie van heel Boxtel. In coronatijd belden we elke veertien dagen mensen van wie we dachten dat ze eenzaam waren. Dan kreeg je reacties als: ‘Oh, ik kan praten tegen iemand.’ Ja, het geeft me voldoening om met mensen om te gaan en om te helpen.”

Trots:

,,Op alle verenigingen en op de vrijwilligers die hun schouders eronder zetten. Helaas zijn er overal te weinig vrijwilligers. Maar het is goed te begrijpen: jongeren werken al de hele week. Om dan in het weekend óók nog verplichtingen te hebben…”