Het ene moment bakt Melanie van 't Vinkske in Schijndel friet, het andere moment stelpt ze bloed

Dode man gevonden in Boxtel: ‘Geen sprake van misdrijf’

5 januari BOXTEL - Aan De Lange Loop in Boxtel is zondagochtend een stoffelijk overschot gevonden van een man. Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen, is niet duidelijk. Het gaat volgens de politie in ieder geval niet om een misdrijf.