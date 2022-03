Het Halder van Rudie Hoevenaars: ‘Ik krijg er veel energie van’

‘Een centrumma­na­ger voor héle gemeente, beter dan twee’

SINT-MICHIELSGESTEL - Ytje van de Hulsbeek is de nieuwe lijsttrekker voor de VVD in Sint-Michielsgestel. Ze zat eerder acht jaar in de steunfractie van de VVD en ook voor de VVD in het waterschapsbestuur van Aa en Maas. Als de partij in een coalitie terecht komt, dan is trouwens niet Van de Hulsbeek maar de huidige wethouder Eric van den Dungen weer wethouderskandidaat.

