Het is elke dag Parijs-Roubaix in Gemonde: nog één jaar hotseknotsen dan is het voorbij

GEMONDE - Het is misschien wel de allergrootste ergernis van Gemondenaren: de slechte staat van de Lambertusweg en Dorpstraat, de doorgaande weg in het dorp. Met of zonder rollator, op de fiets of wandelend. Hotseknotsen naar de Schuif of Kloosterzicht, de Lambertusschool en straks het nieuwe dorpshuis de Stek. Komt er een einde aan die ellende?

Nee, ontkennen heeft geen zin. Wie door Gemonde koerst, die denkt de laatste jaren meer en meer aan het hobbelige parcours van de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Voor wielergekken een feest, voor de meeste inwoners van Gemonde -en ook hier slaat de vergrijzing toe- een ware ramp. Want hobbeldebobbel maar eens met je rollator of je karretje naar het Schuifke om een potje te kaarten of voor koffie en wat buurten!

Handtekeningen

Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel. Dat is zeker te danken aan de Projectgroep Gemondse Wegen. Al in 2018 werden er handtekeningen opgehaald in het dorp. Want zo kon het niet langer. In samenspraak met de gemeente en het bureau Ducot Engeneering & Advies staan er nu een serie maatregelen op papier in een rapport. Dat rapport werd gisteren overhandigd aan verkeerswethouder Eric van den Dungen. Dat terwijl alle Gemondenaren in Kloosterzicht uitleg kregen over de nieuwe plannen die in 2023 worden uitgevoerd aan de Lambertusweg.

De Projectgroep Gemondse Wegen biedt wethouder Eric van den Dungen (rechts) rapport aan over verbeteringen.

,,Deze vorm van participatie stemt me gelukkig", zegt Van den Dungen. ,,Want dit is de methode hoe je samen aan de keukentafel met veel overleg tot goede plannen komt. En duidelijk krijgt wat vooral financieel wel kan en wat niet. We hebben nu iets in handen dat er goed uitziet.”

Riool vervangen

Dat vindt ook projectleider van de gemeente Sint-Michielsgestel Frank van Meurs: ,,Vanaf de kruising Laamhoef tot aan het kruisbeeld bij Kerkeind gaan we volgend jaar het riool vervangen. Dat is een uitgelezen moment om ook de straat meteen aan te pakken. Dat gebeurt in het voorjaar van 2023. De straat krijgt een standaard profiel met een goede stoep voor voetgangers. Er komt geen asfalt, wel klinkers. Maar dan nieuw. En dat geeft meer eenheid en rust.”

Wortels

De wortelopdruk van bomen wordt ook aangepakt. Dat is een van de redenen dat het straatwerk zo schots en scheef ligt. ,,Er komen nieuwe bomen. De oude zijn aan de datum en ziek. Die halen we weg. We moeten wel nog met een aantal bewoners aan de slag rondom die bomen. Er is namelijk sprake van voorpootrecht op sommige plekken.”

Stoepen liggen uit het verband en wortels drukken stenen in het wegdek omhoog. De Dorpstraat in Gemonde is volgens veel ouderen met een rolstoel niet begaanbaar.

Voor de Projectgroep Gemondse Wegen kan het niet snel genoeg voorjaar 2023 zijn. Alwien Geerts: ,,Er ligt in feite niet een straatsteen nog recht. En je moet ergens beginnen. Ikzelf stap wel over de gaten en opdrukkende wortels heen. Maar voor veel ouderen, en we moeten steeds langer thuis blijven wonen, is dat een groot probleem. Als er zwaar verkeer rijdt, zoals vrachtwagens of landbouwvoertuigen, dan moeten ze uitwijken. Gelukkig kan er nu een begin worden gemaakt in de Lambertusweg.”

Verkeer drukker, wegdek slechter

Hij vervolgt: ,,Wat jaren terug hadden we hier natuurlijk nog wat winkels in het dorp. Maar voor veel zaken moet je de auto pakken naar andere dorpen. Het alternatief is de buurtbus. Maar die gaat maar een keer in de anderhalf uur, met slechte aansluitingen op andere lijnen. Het verkeer is dus drukker geworden, het wegdek slechter. Een ramp dus.”

Dat vindt ook Martin van Mil van de projectgroep, die al verschillende keren filmpjes maakte over de belabberde verkeerssituatie in het dorp en insprak bij de gemeenteraad over het Parijs-Roubaix-circuit in Gemonde. ,,De kwaliteit van veel meer Gemondse wegen is slecht. Niet ingericht als 30 kilometerzone en voor ouderen met een rolstoel, scootmobiel of rollator heel slecht te gebruiken. We kennen elkaar hier in het dorp, dus laat je als automobilist rollators midden op de weg, tot een punt waar je aan elkaar voorbij kan. Maar dat hoort niet zo te moeten gaan.”

Wanneer de Dorpstraat?

Met een slordige acht ton in kas, kan Sint-Michielsgestel volgend jaar de Lambertusweg aanpakken. Dat is volgens de Projectgroep Gemondse Wegen een goed begin. Maar daarna is ook de Dorpstraat midden in Gemonde is aan een zeer grondige beurt toe. Dat verhaal kan nog wel eens veel langer gaan duren. Want meeliften op het vernieuwen van het riool, daar is voorlopig geen sprake van. Sint-Michielsgestel heeft nog heel veel rioolplannen uit te voeren, zowel in Middelrode als ook in de wijk Theereheide, waar de komende jaren vele miljoenen euro's in gaan zitten.

Grootste ergenissen Gemonde

GEMONDE - De vijf grootste ergenissen van Gemondenaren als ze de Dorpstraat en de Lambertusweg passeren? Met stip op een staat het volgende: ‘Niet een straatsteen ligt netjes recht, maar alles schots en scheef.’ Dat geeft veel ongemak met het wandelen met rollator, met de rolstoel of scootmobiel.

De wortelopdruk van bomen maakt het wandelen en fietsen in de twee doorgaande straten van Gemonde erg ongemakkelijk. De rand van de wortelbakken staan omhoog door de wortels. Ook dat geeft ongemakken.

Op nummer drie: het ontbreken van een fatsoenlijke stoep waarop mensen netjes naar alle voorzieningen kunnen lopen. Het wegdek voor autoverkeer gaat over in de rioolgoot en weer over in schots en scheef liggend straatwerk.

Op nummer vier: ruimtegebrek in de straten. Zeker met zwaar vrachtverkeer of landbouwvoertuigen dat elkaar passeert is het voor fietsers en wandelaars een snel heenkomen zoeken aan de kant van de weg.

Op nummer vijf staat gebrek aan veilige parkeerplekken naast de Dorpstraat en de Lambertusweg. Nu blokkeren geparkeerde wagens vaak een fatsoenlijke doorgang voor ander verkeer, langzaam en sneller verkeer. Dat maakt de boel onoverzichtelijk en gevaarlijk voor alle weggebruikers.



