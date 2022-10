Het kloosterleven op de planken, met de échte Zusters van Liefde in de zaal

Nieuw leven voor ‘vergeten kruis’ De Burcht Boxtel

BOXTEL - Een manshoog smeedijzeren kruis. Het stond 28 jaar in de tuin bij familie Van den Brandt in Boxtel. Maar Nellie en Pièrre van den Brandt wilden ruimte maken in hun tuin. De begraafplaats van de Heilig Hartkerk wilde het wel. Nu krijgt daar het oude kruis van de wijkkapel van De Burcht een nieuw leven.

18 oktober