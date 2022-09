Het Lennisheuvel van Rian van der Heijden: ‘Je kunt je hier even terugtrekken’

Ze zit aan tafel in het zaaltje De Uitwijk dat grenst aan de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel. Wierookgeur drijft vanuit de kerk naar binnen. Rian van der Heijden (54) is actief binnen de contactgroep. ,,Het oude kerkbestuur, zeg maar.” Ze kijkt rond in De Uitwijk. ,,Het is hier verbouwd en hipper geworden en dat heb ik begeleid. Ontzettend veel vrijwilligers hebben geholpen.”

In waarde laten

Ontzettend veel vrijwilligers… hoe kan dat, terwijl de meeste organisaties worstelen met een gebrek aan mensen? Ze denkt even na. ,,De kerk is niet alleen belangrijk in de zin van geloof, maar ook in de zin van spiritualiteit. Ook mensen die niet geloven, komen hier graag. Iedereen laat elkaar in zijn of haar waarde. En de mensen voelen zich betrokken bij onze kerk.”



Van der Heijden straalt tevredenheid en blijheid uit. ,,Een kleine kerk geeft geborgenheid. Jaren geleden dacht je nog: deze kerk is wel klein. Nu denk je: wat fijn dat hij klein is. Je kunt de mensen erbij houden. Een begrafenisplechtigheid met honderd mensen voelt meer geborgen in een kleine kerk dan in een grote basiliek en het heeft veel meer sfeer dan een crematorium.”

Quote Er wonen hier dertien mensen in de straat die bij toerbeurt de kerk openen en sluiten Rian van der Heijden-van Oirschot

Even niks

Ook belangrijk: de kerk is overdag altijd open. ,,Er wonen hier dertien mensen in de straat die bij toerbeurt de kerk openen en sluiten. Ook mensen die niet geloven. Je kunt je hier even terugtrekken en dan hoef je even niks. Die behoefte aan zingeving en spiritualiteit leeft enorm. Misschien des te meer vanwege ons drukke bestaan.”

Ze opent de deur naar buiten en loopt de nieuw aangelegde kerktuin in. ,,Dit is ook een project dat we onlangs hebben afgerond. Samen met tuinarchitect Nelleke de Langen, hier uit Lennisheuvel. De tuin is nu toegankelijker. En onderhoudsvriendelijk. We hebben weliswaar veel vrijwilligers, maar we moeten ze niet overbelasten.”

Kracht van klein dorp

Naast de kerk staat het beeld van de Heilige Sint-Theresia. ,,Ze komt uit het Sint-Ursula. Ze staat expres niet op een hoge sokkel. Zo staat ze tussen de mensen en kan ze helemaal meedoen.” Van der Heijden loopt naar de oprit. ,,Dit is het volgende project. We gaan het opfrissen en er komt een nieuwe toegangspoort. Dan klopt het weer met de rest.”

Ze vervolgt: ,,Op zoveel saamhorigheid in dit dorp. Als we mensen nodig hebben om te helpen met het openen van de kerk, dan hoef je maar bij ze langs te gaan, en ze zeggen: ‘Ja, natuurlijk.’ Dat is echt de kracht van een klein dorp.”