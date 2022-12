Het Liempde van Jan Kuppens: ‘104.000 kilometer zonder één schrammetje’

Op tafel liggen zwart-witte fotobriefkaarten van leden van de nostalgische vereniging Terug in d’n Tèd, allemaal gekleed in kostuums van oude beroepen. Jan Kuppens (78) geniet zichtbaar terwijl hij de kaarten bekijkt. ,,Terug in d’n Tèd en de daaruit voortvloeiende Oldtimerdag liggen me nog wel het meest na aan het hart van al mijn vrijwilligerswerkzaamheden.”

Sint en buurtbus

Terwijl hij het andere vrijwilligerswerk niet mist – ,,Tja, een keer moet je stoppen” – gaat hij zijn chauffeurswerk wél missen. ,,Het heet buurtbus, ofwel ‘buurt’bus. Het contact met mensen vind ik erg leuk.” Maar nieuw vrijwilligerswerk voor de contacten is niet nodig. ,,Nee, want in Liempde kom ik overal mensen tegen met wie ik kan buurten.” Maar eerst nog even genieten van de buurtbus. ,,Je maakt soms bijzondere dingen mee. Vroeger reden we langs de gevangenis van Vught en passagier vertelde dat het haar laatste ritje zou zijn, want haar man kwam die week uit de gevangenis. Maar een week later zat ze weer in de bus, want hij zat inmiddels een andere strafzaak uit.”