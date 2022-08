Het Liempde van Jeanne van den Hurk: ‘Er zijn altijd ik-weet-niet-hoeveel mensen die willen helpen’

Dierencre­ma­to­ri­um Boxtel breidt uit: ‘Afscheid nemen van huisdieren wordt steeds persoonlij­ker’

BOXTEL - In het buitengebied van Boxtel, aan de rand van natuurgebied Kampina, huist al 23 jaar Dierencrematorium Midden Brabant. Een echt familiebedrijf, met inmiddels de derde generatie aan het roer. En ze gaan uitbreiden. ,,Vroeger was er maar één urn, nu is er keuze uit honderden.”

