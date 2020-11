Het regent bezwaren in het centrum: nieuwe aflevering in de Gestelse soap

SP-partijlei­der 'gewoon’ op werkbezoek in Boxtel

6 november BOXTEL - Waar partijen als D66 en BALANS in Boxtel stoppen met fysieke activiteiten in kader van de verkiezingscampagne vanwege corona, brengt SP-partijleider Lilian Marijnissen vrijdag nog wel een bezoek aan het dorp. Zij zal onder meer over de weekmarkt wandelen.